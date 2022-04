Claire GESTA

Bienvenue à tous sur mon profil,

Gérante de ma société "Les Ateliers de Claire" depuis 4 ans, et Animatrice depuis presque 20 ans, je suis titulaire du B.A.F.A., du B.A.F.D., du B.E.A.T.E.P. et je viens de terminer ma formation D.E.J.E.P.S. Je recherche un poste en rapport avec mes compétences pour 2015.

Actuellement je suis formatrice B.A.F.A. aux petites vacances et coordinatrice de projets en A.L.A.E maternelle, où je suis également animatrice.

Je recherche une profession où j'aurai la possibilité d'être force de propositions, avec un vrai temps plein ou quelque chose qui s'en rapprocherait.



Volontaire, dynamique, motivée, mon profil est bien sur ouvert à tous les amoureux des loisirs, de la culture, des activités créatives, sportives...autour du partage, du lien social, de l'inter génération...

Je cherche à développer mon réseau! Associations et Mouvements d'Education populaire, je me tiens à votre disposition: je suis ouverte à toutes les propositions de travail autour de l'animation, de la conception, et de la communication.Petites sociétés, les Ateliers de Claire sont également à votre disposition pour de nombreuses prestations:Array

..............................................................Si vous avez des besoins...appelez-moi! .........................................



Mes compétences :

Ecoute

Créativité

Animation de formations

Analyse des besoins

Animation d'équipe

Coordination de projets

Relations sociales

Animation de réunions

Conception-rédaction de projets

Force de proposition