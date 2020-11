Jean-Michel PRATICO

Niçois d’origine, j'ai effectué mes études médicales à la faculté de Montpellier, et j'ai obtenu son diplôme de docteur en médecine en 1986.



Après 25 ans de pratique de médecine générale de terrain, voilà six ans que j’exerce le métier de médecin coordonnateur en Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes dans deux établissements proches de Montpellier.



Je souhaite valoriser cette riche expérience professionnelle et humaine dans tout projet qui concerne le vieillissement de la population. Tant sur le plan national qu’international.



En effet, si cette augmentation de la durée de vie est constatée par tout le monde, adapter notre société à cette évolution est nécessaire et des programmes sont en cours d’élaboration ou finalisés. La tâche est encore importante, c’est mon constat au quotidien.



La gériatrie et la gérontologie sont devenues des domaines de compétence incontournables dans notre environnement et ce quelle que soit la région du Monde.



Je souhaite clairement me positionner pour être un des porte-paroles acteur et non spectateur de cette orientation sociale dans des politiques de santé.



J’apporterai mon expertise de conseiller à toutes structures privées ou publiques concernées par la prise en charge et l’accompagnement au quotidien de nos ainés.



Essentiellement, dans le domaine du maintien à domicile des personnes âgées.



Je suis disposé à étudier toute proposition.



Mes compétences :

Psychothérapie

Afrique

Coopération internationale

Poésie

Politique