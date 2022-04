Claire GILIOLI-GUILLEMIN

Expérience IT à large spectre (SI custom+ERP, Réseaux et Téléphonie) :

- Management d'équipe multi-sites d'experts techniques et concepteurs fonctionnels

- Conduite de forfaits applicatifs J2EE et PeopleSoft CRM

- Pilotage de fournisseurs en inshore/offshore

- Projets internationaux (clients, partenaires, fournisseurs)

- Déploiement de WAN et ToIP/cloud pour clients grands comptes d'Orange



Pour plus de détails et des informations plus à jour, voir plutôt: http://fr.linkedin.com/in/clairegilioli !



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Architecture des SI

Gestion de projets internationaux

Peoplesoft

IT

Project Manager

Offshore

International

Chef de Projet

GRC

PMP

SI