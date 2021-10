20 ans dexpérience en implémentation et stratégie de SI dans des environnements multisites et internationaux, en grand groupe comme en PME.

Une vision des systèmes dinformation centrée sur la valeur apportée aux collaborateurs, métiers et clients.

Pragmatique mais résolument passionné et engagé.

Ces 5 dernières années, jai pris un réel plaisir à construire le SI dune biotech, brique par brique, et à développer son équipe IT sans qui rien naurait été possible.