Claire GINEBRE

Spécialiste du marketing des produits pharmaceutiques et cosmétiques, avec une expérience en pilotage de centre de profit et évaluation d'opportunités (développement produits et acquisitions), dans un contexte international.

Anglais courant, je possède une formation master 2 en marketing / finance renforcée par un executive Master de Management Général à l'ESSEC et le niveau practitioner LEAN management. Ce qui m'anime : dynamiser le développement d'une entreprise en participant à l'élaboration et au pilotage des choix stratégiques de croissance, en implementant le plan d'action operationnel tout en encadrant les équipes marketing et/ventes afin de mobiliser leurs compétences et énergies.



Mes compétences :

reporting à l' international

Négociation

Marketing stratégique et opérationnel

Pilotage de la performance

Management d'équipe

management de projets

pilotage de centre de profit

Business development

TOEIC 835 anglais

Communication

Conduite du changement