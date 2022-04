Claire GOFFI

Ingénieur chef de projet environnement.

Des expériences réussies de gestion de projet dans le domaine de l'environnement, en bureau d'étude et dans un centre d'ingénierie d'EDF.

Le cœur de mes compétences : créer puis diffuser de l’information technique ou vulgarisée, en interne ou externe à l’entreprise. Je m’appuie pour cela sur des capacités de management de projet, de coordination d'équipe, d'analyse et de rédaction.

Parmi mes réalisations : des études d'impact sur l'environnement de projets d'infrastructures routières et ferroviaires, le dossier police des eaux d'une ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV SEA, 300 km de ligne nouvelle), la coordination d'un projet de recherche en ingénierie nucléaire, la gestion du site internet ETAP de la Commission Européenne sur les technologies environnementales (en anglais), l’animation d’une formation à la prévention des déchets pour l’ADEME.



Mes compétences :

Communication

Environnement

Gestion de projet

Vulgarisation