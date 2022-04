Claire GOUTINES

MON METIER : vous aider à promouvoir votre société !



ECRIRE : rédactrice, je traduis en mots tous les messages à faire passer : journal interne, newsletter et blog, site web, contenu éditorial, supports de présentation commerciale, mailing...



MES VALEURS AJOUTEES : l'écoute, le respect.



SAVOIR ECOUTER, 1ère qualité de tout communicant ! Comprendre avant tout les besoins d'une entreprise, ce qu'elle veut vendre, quand et comment, à qui...



RESPECT des délais, du budget et surtout des valeurs de l'entreprise qui communique !



Mes compétences :

Communication interne

Blog

Rédaction

Community management

Formations orthographe

Rédaction web

Rédaction communication externe