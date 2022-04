Claire GROC DE SALMIECH

En poste à l'UMT-Mutualité Terres d'Oc depuis 1989, je suis actuellement chargée de la communication interne, externe et institutionnelle. J'ai pu élargir ma formation de base en gestion/commerce à l'écriture journalistique (Centre de Formation Pour les Journalistes à Paris), l'écriture web et à la communication événementielle.



Mon parcours professionnel m'a précédemment apporté une expérience dans les domaines du conseil et de la formation en marketing/communication.







