Hervé MARCÉ

Partager l’image positive de votre entreprise, de votre métier, est un atout majeur pour votre communication et la gestion de vos RH.

Pour augmenter la notoriété et la visibilité de votre business, la cohésion de vos équipes, investissez dans un nouveau mode de communication plus durable qu’un simple buzz, plus respectueux de l’humain et de l’environnement.

Communiquez durablement en entrant dans le mode de la slow communication et du #storytelling. La communication est en pleine évolution, je vous propose de faire rêver votre public, en faisant de votre histoire une success-story.

Je suis un passeur d’histoires, j’écris l’Histoire de votre entreprise pour la raconter et la décliner sur différents médias (réseaux sociaux, film, livre, magazine…).

Pour mieux aborder l’avenir, prenons en compte le passé.



Mes compétences :

Montage

Communication

Informatique

Adobe Photoshop

Audiovisuel

Réseau

Web

Réalisation

Production

NTIC