Karine GEORGES

Après une maîtrise audiovisuelle et multimédia, j'intègre l’équipe des Nouveaux Programmes de CANAL PLUS en février 1996. Mes premiers pas sur le net aux côtés d'Alain Le Diberder, un des pionniers du Web en France actuellement directeur des programmes d'Arte, m'ont confirmés ma passion pour la communication en général et pour l'écriture, l'image et les nouvelles technologies en particulier.



Du premier site Internet de la chaîne cryptée en 1996 au lancement de la première communauté on line ‘Le deuxième Monde’ en passant par la rédaction en chef de la rubrique Cyberculture destinée à vulgariser Internet et les nouvelles technologies auprès du grand public, j'ai participé pendant 6 ans aux nombreux projets novateurs pour la télévision numérique et Internet développés par Canal Plus.



Une expérience très pointue qui m'a permis de rejoindre l’équipe médias interactifs pour imaginer les futurs programmes interactifs du Groupe Vivendi/Universal. Mes réflexions sur de nouveaux concepts de contenus et d’ergonomie en fonction des différents réseaux de distribution me permet d’anticiper l’arrivée du haut débit et de proposer une nouvelle génération de programmes. Concevoir, réaliser et produire des projets multi support me passionne. Après mon départ de Canal Plus, j'ai collaboré à plusieurs projets de WebTV en tant que consultante (buddha.tv, Reservoir Prod, Orphelin Sida International, Sciences TV) et j'ai réalisé des films documentaires pour apporter mon point de vue sur des thèmes qui me tiennent à cœur tels que l’identité féminine, la mémoire, la défense des droits, le développement durable, la protection de l’environnement…



Disposant d’une bonne connaissance des médias en général et des contraintes impliquées par la production de contenus quotidiens sur internet et pour la TV, je maîtrise tous les outils de créations vidéo et multimédia : gestion des contenus sur CMS, graphismes avec photoshop, prises de vues photos et vidéo, montage, encodage.



Après avoir été responsable de la base de films Cinéma et Société et de son centre de ressources audiovisuelles, j'ai rejoint l'équipe Orange Cinéma Séries en 2009 pour participer à des projets vidéo et multimédia et conjuguer toutes mes compétences en conception et réalisation de programmes audiovisuels déclinés sur tous les supports. J'ai ensuite rejoint l'équipe de la communication digitale du Groupe Orange pour participer à la refonte du site corporate. Cette expérience m'a conduite à mon poste actuel qui correspond à toutes mes compétences : imaginer, concevoir, produire, réaliser, exécuter, diffuser des projets interactifs qui conjuguent tous les médias d'aujourd'hui.



