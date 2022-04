Claire GROSLIER

Souhaitant renouer avec mes racines et retrouver ma vraie nature, j'ai entrepris une formation diplomante d'un an en BTSA Aménagements Paysagers (CFPPAH de Saint Germain en Laye) en septembre 2010 afin de me reconvertir dans le paysagisme.

J'ai obtenu mon diplôme et je suis en recherche d'emploi. Créative et passionnée par le végétal, je souhaiterais m'orienter vers la conception/création, la gestion ou le domaine commercial, ou travailler dans une pépinière.

Je suis intéressée par des postes en région parisienne et également en province, sur la côte atlantique, entre La Rochelle et Bordeaux.

Contactez moi si vous avez une offre !