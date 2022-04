Claire GROSS

J'exerce la fonction d’Expert Communication Evénementielle haut de gamme et Champagne au sein du Crédit Agricole du Nord Est.



J’ai développé une véritable expertise dans le domaine de l'événementiel haut de gamme institutionnel et commercial dédié à une clientèle de professionnels et de particuliers (Filière champagne, agriculteurs, ACPL, Banque Privée, Entreprises). Communication interne, relations presse, chef de projet, administrateur de site internet… je reste une « une touche à tout » prête à s’expatrier pour vivre un métier passion.



Mes compétences :

Relations Presse

Adobe Photoshop

Communication

Gestion de projet

Communication interne