Claire GUERARD

Bonjour,



Je suis anthropologue de formation et passionnée par l'évolution sociale et les interactions socio-culturelles. Après une période de recherche sur l'évolution socio-culturelle à l'étranger , je me suis intéressée, depuis une quinzaine d'années à l'évolution et aux interactions sociales en France.

Afin d'avoir une réelle connaissance des problématiques en jeu, j'ai mené, en parallèle ou en alternance, recherche et action sur le terrain





j'aime à m'investir pour penser et accompagner cette évolution perpétuelle de la structure et de la pensée sociale ; que ce soit par la recherche, la recherche-action, la formation, l'organisation de journées d'études ou des publications.

Je suis ouverte aux échanges d'informations et à l'exploration de nouvelles expériences, en France ou à l'étranger, dans mon domaine professionnel ou des domaines pouvant s'y rapporter d'une manière ou d'une autre ; le croisement des regards et la diversité des axes d'approche ne peuvent être qu'enrichissement



Mes compétences :

Formation

Recherche

Rédaction de rapports

Éducation