Claire GUILBERT

Spécialiste de la gestion et de la diffusion de l'information, je m'intéresse particulièrement au secteur de la gestion documentaire et aux fonctions de veille. Sérieuse mais aussi pleine de dynamisme, j'étudierai avec attention toutes propositions d'emploi ou de formation en lien avec mes compétences : Recherche d'information, veille stratégique, veille juridique et réglementaire, analyse, synthèses documentaires, organisation de la documentation, gestion et alimentation de bases de données, création de mode d'emploi et de procédures.



Mes compétences :

Gestion de bases de données

Gestion de l'information

Veille informationelle

Methodologie documentaire

Création de site web

Création de plan de classement

Assistanat commercial

Wordpress

Microsoft Excel 2010

Formation aux premiers secours

Logiciel PMB

Réalisation de devis

Offres commerciales

Traplus