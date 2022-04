Claire GUILBERT

Mon parcours a débuté par des fonctions commerciales qui ont solidement ancré mon goût pour les contacts humains et les challenges. Ensuite, de belles rencontres professionnelles et la recherche permanente de nouveaux apprentissages sont autant de tremplins qui m’ont amenée à évoluer dans mes fonctions.



Toujours prête à de nouveaux défis, j’ai progressivement pris en charge les différents départements de l’entreprise : Administration des Ventes, Logistique, Gestion de Production, Qualité. Mes compétences sont donc transversales et construites sur un vécu concret.



En 2014, une opportunité nous permet de quitter la Région Parisienne et nous installer définitivement dans le Perche. Nous en avons profité pour finaliser un projet de chambres d’hôtes au sein de notre maison.



Désormais, de nouveaux challenges professionnels m’attendent en Eure et Loir !



On me dit charismatique, rigoureuse et volontaire. Rencontrons-nous pour échanger sur les projets que nous pourrons développer ensemble !





Mes compétences :

Assurance qualité

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Analyse statistique

Travail en équipe

Organisation du travail

Management opérationnel

Gestion d'équipe

Gestion de la production