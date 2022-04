Christelle LAFFRAY

Passionnée depuis mes débuts par le marketing et les nouvelles technologies, voilà plus de 10 ans que j'évolue dans des fonctions de marketing opérationnel et conseil au service du secteur informatique, dans des sociétés de toute taille (start-up, MGE ou agence).



Aujourd'hui mes responsabilités s'étendent de la compréhension des enjeux de l'écosystème client à la mise en oeuvre de plans et le pilotage d'actions marketing toujours optimum.



Je participe également à la création et l'animation de réseaux Partenaires et alliances, depuis la définition des programmes à leur mise en oeuvre.



Impliquée, efficace, touche à tout, et multitâche (!) je mets mes compétences et expériences au service de la performance marketing de mes clients.



Mes compétences :

Planification Opérationnelle

Web marketing

Stratégie marketing

Plans marketing

Gestion de budget

Management d'équipe

Concepteur rédacteur

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Social networking

Management de projet

Evénementiel/

Communication

Marketing direct

Partenariats

Emailing