Claire GUILLEMINOT - NOGACKI

Je recherche actuellement un poste à plein temps ou à temps partiel qui permettrait d'exploiter mes compétences en communication, événementiel et en commerce. De par ma dernière expérience au Luxembourg, je peux également travailler dans le secteur du tourisme. De bac scientifique, je me suis spécialisée en arts et en communication puis dans la négociation pour le commerce international. Sens de l'analyse, esprit de synthèse, adaptabilité, travail en équipe, facultés rédactionnelles et artistiques sont mes atouts. Je parle couramment l'anglais et l'espagnol.



Mes compétences :

Coordination

Organisation

Gestion de budget