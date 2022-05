Assistante PI spécialisée dans la gestion des brevets et des marques je vis actuellement dans la région de Bordeaux.

19 ans d'expérience professionnelle dont 1 année en industrie et 18 en cabinet. Titulaire du CAB.

Organisée, rigoureuse et dynamique.



Mes compétences :

Responsable

Organisée

Adaptabilité

Gestion de marques

Travail en équipe

Rigueur