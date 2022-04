Claire GUILLET

Juste diplômée d'ingénieur en Génie Civil et Hydraulique depuis septembre 2013, j'oriente ma carrière vers la construction d'ouvrages. Ce qui me motive est de trouver un emploi stimulant où la gestion des imprévus dicte le quotidien, j'adore relever des défis. Ce qui me plait dans la construction c'est d’allier la technique, la coordination des intervenants, la gestion financière et de planning.



Je m'oriente ainsi vers deux types de postes :

- INGÉNIEUR/CONDUCTRICE de Travaux (en entreprise de Construction)

- INGÉNIEUR D'Affaires chargé de suivi de travaux (en maîtrise d'oeuvre)



Réactive et dynamique, j’ai besoin de faire un travail où la routine n’existe pas. Mes stages m’ont permis de développer de l’autonomie, de la rigueur et de l’organisation, le dernier m’a également permis de découvrir le code des marchés publics. Durant ce stage, j’ai également eu la chance de suivre un chantier, ce qui m’a permis de découvrir ce milieu. D’autres expériences comme être membre du BDE de mon école ou un job étudiant m’ont initiées à la gestion d’équipe, de planning et de budget.



La filière « Génie Hydraulique des Ouvrages » pour laquelle j’ai opté au sein de l’ENSE3 (Ancienne école ENSHMG, membre de Grenoble INP), m’a permis d’acquérir un solide bagage technique à la fois en hydraulique (urbaine, fluviale,torrentielle, hydrologie, traitement des eaux, etc.) mais également en génie civil (BA – BP, RDM, géotechnique, structure et lois de comportement, et même calcul de barrages etc.). Cette double compétence plutôt rare sera un atout majeur pour les gestions des chantiers Hydrauliques ou d'ouvrages d'art.