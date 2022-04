Claire GUILLET

Contrôleur avec de l'expérience en filiale de groupe internationaux. Je suis une personne dynamique en recherche constante d'amélioration.

Je possède de bonnes connaissances comptables et de contrôle de gestion. Je pratique mon métier de manière rigoureuse en me fixant comme objectif d’allier les exigences comptables et opérationnelles le tout dans le respect de la stratégie initiée par ma hiérarchie. Les clefs de réussite de mes précédentes expériences ont été mon sens du service et ma capacité à travailler en équipe.



Mes compétences :

Budgets/ compta analytique/

Reporting

ERP Oracle

ERP SAP

Analyse financière

Management

Pilotage de la performance commerciale

Comptabilité

Finance

International

Contrôle de gestion

Dynamique

Performance

Normes ifrs

TM1