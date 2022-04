Claire GUILLET

En quête perpétuelle d'amélioration, je suis force de proposition autant dans la manière de faire que dans les conditions de travail.

Mon goût pour l'apprentissage me permet de compléter mes connaissances sur la Flexographie et ce qui l'entoure (matériel, logiciel, etc...)

Positive et motivée, j'aime également former d'autres techniciens, expliquer des points techniques aux différents contacts qui me le demandent, résoudre des problèmes seule ou en équipe, et pouvoir échanger sur des sujets liés à toute la chaîne graphique pour toujours faire avancer les choses.

Sérieuse, impliquée et autonome, je suis perfectionniste mais aussi ouverte aux critiques constructives.



Mes compétences :

Suite office

Suite adobe

Packaging

Colorimétrie

Photogravure

Flexo

SAP