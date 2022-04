Claire GUYOT-JUMIN

Gouvernante et Aide-soignante depuis une douzaine d'années dans le secteur médico-social, et plus particulièrement auprès des Personnes Agées.



Avec un début de carrière professionnelle dans le milieu de la restauration en alternance avec des postes dans le secrétariat.



Ces 18 derniers mois ont été consacrés pour partie à l'élaboration d'un projet d'ouverture d'un Accueil de Jour pour Personnes Alzheimer, en collaboration avec une personne issue du secteur santé. Pour ce faire, nous avons crée l'association APASA.



La polyvalence professionnelle a toujours été, pour moi, un choix et la vae viendra validée mon souhait de m'investir, aujourd'hui, dans des structures de type associatif en secteur médico-social.



Je viens de valider mon BTS en économie sociale et familiale, je vais maintenant me renseigner pour une préparation en Conseiller ESF.