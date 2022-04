Claire Hamant est passée des lumières du Nord à celles de l’Ile de France. C’est toujours une question de lumière, et c’est fondamental pour cette artiste dont la recherche porte précisément sur la lumière et la transparence.

Par le prisme de ZAO WOU KI, la peinture est un révélateur pour elle. Mais cette incessante quête n’exclut pas les zones d’ombre.



Formée dans l'atelier d'Hélène Legrand, Claire Hamant travaille les projections d’encre recouvertes d’une superposition de glacis, une technique subtilement élaborée.



Aujourd'hui, elle expose beaucoup en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Art