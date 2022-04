Gilles VETAUX

J'appartiens à une Association qui va bientôt fêter son Centenaire. J'en suis très fier ! Que l'on soit en activité ou pas, nous avons toujours un peu de temps à partager avec d'autres personnes pour faire profiter ceux qui sont en difficultés, de notre "expertise", de notre savoir faire et permettre que leur condition et leur existence soient plus acceptables. Le LIONS CLUBS INTERNATIONAL, 1ère ONG au monde peut vous offrir des opportunités . Fédérateurs de générosité, les Clubs LIONS oeuvrent dans l'intérêt des plus défavorisés, des handicapés,des jeunes en difficultés, de la recherche médicale etc...ce, grâce à des actions et manifestations de toutes natures. C'est dans l'action que naît l'Amitié, nous aimons aussi dans la convivialité la cultiver ! Et puis, aider les autres nous apprend à mieux nous connaître et favorise notre développement personnel.

Vous avez envie de nous rejoindre: contactez-moi !

Mes compétences :

Gestion de projet

Aime la Formation des autres

Spécialiste du Mécénat Culturel