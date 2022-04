Claire HEITZ

Passionnée par mon métier, j’ai à cœur d’aider les personnes à être en lien avec leurs ressources, leurs atouts et leurs motivations pour favoriser une dynamique positive. Cette dynamique permet d'exprimer son potentiel. Elle facilite une approche confiante et éclairée du marché, l'élaboration d'objectifs clairs, le fait de poser des actes concrets, de rencontrer les bons interlocuteurs. Elle permet de construire et de concrétiser, pas à pas, un projet sécurisé, réaliste et réalisable.



COMPETENCES CLES

Accompagnement des Mobilités & Evolutions professionnelles / Gestion de carrières.

Aide à la Reconversion, Mobilités Interne, Externe, Reclassement, Outplacement, Orientation

Sécurisation des parcours



Accompagnement de cadres et de non cadres de tous métiers (banque, Industrie, services)

Accompagnement d'Etudiants pour "trouver sa voie", élaborer un projet, insertion

Communication écrite et orale



Bilans de compétences



Coaching individuel ou ateliers collectifs :

= > Connaissance de soi : valoriser ses atouts, ses envies, ses compétences et expériences clés

= > Construction d’un projet, connaissance du marché, des métiers et entreprises

= > Outils et techniques de communication professionnelle

= > Suivi de plans d'actions individualisés

= > Relations avec les entreprises pour détecter/cerner leurs besoins, suivre la prise de poste

= > Utiliser le Web 2.0 pour se rendre visible, chercher de l’information, mener sa démarche réseau

= > Validation du caractère réaliste et réalisable des projets professionnels

= > Sophrologie & gestion du stress



OUTILS :

Certifiée SISEM : une approche centrée sur le potentiel et sur les ressorts de la motivation

Les intelligences et les natures multiples

= > Objectif : travailler sur les motivations intrinsèques et les atouts naturels des personnes, favoriser l'action positive et le déploiement du potentiel.

Certifiée MBTI



Animation d’un dispositif de reclassement / de table-rondes

Analyse et Prospective marché

Anglais courant







Mes compétences :

GPEC

Mobilité

Orientation