Frédérique SARRAU

Coach d'entreprise et coach privé, Membre associé de la Sfcoach (Société Française de Coaching), je suis spécialisée en mobilité professionnelle : changement de poste, prise de nouvelles fonctions, bilan de compétences, recherche d'emploi. et accompagnement à la VAE

J'ai 20 ans d'expérience dans des groupes internationaux comme General Motors, Caterpillar, Thales, et dans des SSII comme Steria, le groupe Axime.

J'ai commencé ma carrière dans l'informatique puis j'ai exercé des fonctions de management de projets, management d'équipes, formation, recrutement, coaching.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Bilan de compétences

Accompagnement VAE

Formation professionnelle