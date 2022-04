Claire HEIWY

Bonjour à tous,



je suis ravie que vous consultiez mon profil ! Me résumer ?

Difficile en quelques mots...



Passionnée par la compréhension de l'humain, mon projet a toujours été de gérer les hommes et leurs projets.



Passée du recrutement avec approche directe (comprenez chasse de têtes) au reclassement et à l'accompagnement individuel (bilans de compétences, outplacement, accompagnement du changement professionnel), je suis passionnée par l'univers des RH et ce dans un contexte international notamment (expatriation, travail dans un cadre multiculturel et multilingue)).





Mes compétences :

Ressources humaines

International

RH

Animation de réunions

Travail en équipe