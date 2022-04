Claire-Hélène D.

Quels sont les qualités attendues de la fonction HSE ou QHSE ? :

Capacités à fédérer et à convaincre, engagement, culture du résultat, travail d'équipe.

Recherche continue d'amelioration de l'entreprise et de progression des personnes.

Vue globale, prise de recul, anticipation.

Avoir un coup d'avance. Et faire bien du premier coup.

Savoir bien s'entourer pour atteindre ses objectifs (en interne et en externe).

Communiquer et savoir écouter.

Etre tenace.

Je parle anglais (niveau B.2) et je suis une remise à niveau en allemand.



Expert et Manager dans les domaines QSE (formation Ingénieur Agroalimentaire en 2001 et Mastère Spécialisé en sécurité en 2011), mon expérience de 13 ans en industries (agroalimentaire 7 ans et metallurgie 6 ans) s'appuie sur :



- le management QHSE en métallurgie (auto) : ISO TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001.

- le management QHSE en agro-alimentaire : IFS, BRC et ISO 14001.

- l'amélioration continue (PDCA et CAPDo) / outils d'analyse et de résolution de problèmes : 8D, Lean Six Sigma (certifiée Green Belt), arbres des causes.

- le management d'équipe (jusqu'à 11 personnes).



Nouvelle competence : enseignement en Licence Professionelle HSE (IUT de Thionville) = capter l'attention et la maintenir, intéresser et transmettre, pousser à la reflexion, évaluer, telles sont les competences que j ai su déployer au cours de 35 heures de formation.



Et dans 5 ans ? La fonction support HSE / QHSE peut évoluer en Production, en Exploitation.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Anglais

Audits

Environnement

HSE

International

Iso 14001

ISO TS 16949

Métallurgie

OHSAS 18001

QHSE

Qualité

Sécurité

Management

Norme ISO 14001

Norme HSE

Amélioration continue

Production

change management

travail en équipe

formateur