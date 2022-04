Claire-Hélène PINON

Mon amour de la langue m'a toujours portée à interroger le sens, à explorer le langage sous toutes ses formes pour le mettre au service d'un discours efficace et authentique. À travers un parcours éclectique (de l'enseignement à la communication en passant par l'édition, ainsi que la reprise d'études en marketing et management ), j'ai ainsi développé des compétences rédactionnelles multiples.



Mes atouts :

- excellente maîtrise du français

- grande polyvalence et adaptabilité

- dynamisme et rigueur



Mes compétences :

- conception et rédaction de contenus print et web pour tout type de supports ( journaux, brochures, plaquettes institutionnelles et commerciales, rapports d'activité, communiqués de presse, e-mailings, sites internet...)

- relecture et rewriting de tout type de contenu (articles, pages web, ouvrages littéraires ou scientifiques, brochures, traductions de textes anglais...), toujours dans un souci de respect et de mise en valeur du texte original.









Édition

Rédaction de contenus

Rewriting

Conception graphique

Informatique de gestion

Mise en page

Écriture

Rédaction

Communication