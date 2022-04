"MANIVEL'SWING a grandi dans le quartier latin à Paris, du côté de la rue Mouffetard et de la Contrescarpe... Il voulait redonner vie à ces chansons des rues, interprétées entre autres par Juliette Gréco, Mouloudji, Montand, qui l’ont accompagné dans son enfance et son adolescence, lui donnant le goût des mots et des mélodies “qui apportent un sens à la vie".



Depuis qu'il a commencé à tourner la manivelle, ce ne sont que sourires, échanges de regards, pas de danse et voix qui accompagnent Sylvain Lioté-Stasse, jalonnant avec fraternité et complicité sa route. Ce métier il le fait avec passion, en Bretagne et dans toutes les régions : festivals, bar-concerts, soirées cabaret, marchés artisanaux, repas de famille, mariages et autres fêtes associatives, maisons de retraite...



Avec François Boudet à la contrebasse et Morgane Le Cuff à la harpe celtique, c'est encore plus de magie, d'énergie et de swing qui se propagent au fil des doigts et de l'archet pour de vraies petites notes de bonheur, de jolis instants de plaisir partagés ! Chansons françaises bien sûr, mais également d'autres standards : irlandais, jazz... Un trio plein de fraîcheur, à découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas encore !"



Et puis il y a la LSF (Langue des Signes Française), découverte avec Laëtitia Tual... ensemble ils ont créé "LE VOYAGE DE MANIVEL" un conte sur l'enfance, l'adolescence, les rencontres, l'amitié, l'amour. D'autres idées germent à présent, plus en lien avec notre époque et les remous qui parcourent le monde... aventure où se mêlent également des vidéos en live grâce à Pol Leygonie... à suivre !



Mes compétences :

Communication

Danse

Ecriture

Langue des Signes

LSF

Musique

Swing