Olivier NELLI

Diplômé de l'E.S.R.A en 1998, je suis un réalisateur venant du monde du fantastique. D’une grande polyvalence dans le domaine de l'image, j'écrit, produit, réalise, cadre et monte "SPIRIT..." mon premier court-métrage. En 2001, ma rencontre avec Bruno Dolheguy, fondateur de KILLERS, me permet de travailler sur le premier DVD du groupe : "Documents 1999-2004". En 2004, je rejoint le collectif TDK Prod avec qui je réalise plus d'une cinquantaine de captations live (assurant également le montage) ainsi que le clip "Dance For Me" pour le groupe parisien The Outburst. En 2007, je co-fonde NRV-TV, la web-TV dédiée à la culture extrême et underground et en septembre 2010, je réalise VOUS AUTRES, un court-métrage sur la diversité culturelle.



Mes compétences :

Créatif

Réalisateur

Cadreur

Monteur

Communication