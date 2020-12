Claire LINOIS

A mon expérience et mes compétences dans le montage de projets immobiliers sociaux et privés, s'ajoute la direction générale d'une petite structure de logements sociaux, pendant 5 ans.

Je saurais mettre à profit chez un bailleur social, une société de promotion immobilière ou une association liée ou non au logement, mon savoir faire et ma motivation.



Mes compétences :

Management et performance

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Logement social

Promotion immobilière

Patrimoine immobilier

Management d'équipe