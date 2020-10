Auto entrepreneure depuis janvier 2017 dans le secrétariat à domicile pour les entreprises, les sociétés, pme et pmi, artisans et pour les particuliers (étudiants, retraités, actifs, chômeurs).

Organisation, expertise et conseils.

Je recherche des clients et me faire un réseau.





Mon site : www.SecretariatConseils.fr



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

entrepreneuriat