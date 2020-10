Claire MICHELON

Je suis traductrice indépendante depuis août 2013, je propose mes services pour vos besoins de traduction ou de relecture de textes, qu'ils soient ponctuels ou réguliers, de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol vers le français.



J'ai vécu un an en Allemagne et 6 mois en Espagne. J'ai aussi travaillé pendant 6 mois comme traductrice au département de la protection sociale du Bureau international du Travail à Genève. Depuis le mois de février 2015, je suis également traductrice bénévole chez Traducteurs sans frontières, où j'ai l'occasion de traduire pour des ONG.



Je me spécialise dans les domaines suivants :

Rédactionnel, marketing, articles de presse, communiqués de presse, mode + hôtellerie, gastronomie et musées

Juridique général (contrats, courriers, codes de conduite, politiques d’entreprise…)

Documents d’organisations internationales et ONG (rapports, bonnes pratiques…), en particulier sécurité et protection sociales



Mes compétences :

Traduction rédactionnelle

Microsoft office

TAO

Traduction

Rédaction

Révision de textes - correction