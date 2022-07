Claire PRAT

Passionnée, j’ai acquis une expérience et des compétences dans les domaines Marketing & Digital, dans des contextes de création de poste et d’enjeux de développement d'équipe et d’activité. Mon parcours s’est déroulé principalement dans le secteur des médias néanmoins la palette des compétences que j’ai développé peut tout à fait s’exprimer dans un autre secteur.



Depuis 13 ans, je développe produits et business unit pour obtenir des unités efficaces et rentables.

• Développement de la marque sur tous supports.

• Stratégie digitale: innovation, audience, marketing et contenu.

• Direction et développement de BU et pilotage de P&L (1M€).

• Management transversal, fonctionnel et hiérarchique.

• Culture d’équipe et du résultat.



Mes compétences :

Communication 360°

Marketing

Web

Affiliation

SEM

Partenariats

Internet

Presse

Mobile

Formation

E-business

Management

Audit

Customer Retention

Brand Development

Profit and Loss Accounts

eMarketing

FMCG

Facebook

Google Analytics

Instagram

Project Management

Public Relations

Social Media

Search Engine Optimisation

SEA

Mantis

Microsoft Internet Explorer

Redmine

Trello