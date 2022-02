Clara BARRILLIOT

Actrice du développement RH, mes principales missions sont daccompagner managers et salariés, dœuvrer vers la structuration de politiques RH, mettre en place et faire vivre la GPEC, animer et suivre le dialogue social et coordonner et participer à lingénierie de formation.

Durant plus de 10 années dexpérience en gestion des ressources humaines, jai pu intervenir dans les secteurs bancaire, médico social, sanitaire, du commerce dans des groupes ou organisations multi-sites et à conventions collectives différentes.

Mon double parcours de formation Droit et Ressources Humaines me permet une adaptation rapide aux contextes juridiques divergents et évolutifs.

De retour dans la région rémoise, je suis à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux contacts afin délargir mon réseau et de diversifier mon parcours professionnel.

Je suis disposée à échanger avec vous sur vos pratiques et approches RH



Mes compétences :

Management

Droit social

Formation

Adaptabilité

Ressources humaines

Gestion de projet

Rigueur

Communication