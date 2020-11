Claude EMMENECKER

En quoi puis-je vous aider ? Mon cadre d'interventions possibles :



1) Management de réseaux commerciaux assurance : réorganisation des régions / pilotage de la performance commerciale tableaux de bord KPI / e-learning agence / / intégration d'une appli exclusive sur le marché permettant un comparatif instantané de garanties entre deux contrats concurrents, à disposition des commerciaux terrain pour renforcer leur argumentation.



2) Secteur assurance : mise en place de la distribution augmentée, DA.

intégrer l'IA pour optimiser l'organisation et les méthodes de travail des commerciaux et bénéficier à plein de la fluidité de la digitalisation dans la relation clients et prospects.



3) Marketing et performance commerciale : pour un marketing qui soit un appui au sol efficace des équipes terrain (chaînage renforcé SWOT + PAC, propositions de valeur enrichie par cross selling via partenariats commerciaux).



4) Stratégie : décliner et rendre + efficace la compréhension et l'application du processus stratégique pour permettre la réelle mobilisation des équipes (mission, but, objectif, KPI, stratégie, tactique, métrique).



Ces interventions sont possibles sous tous formats (CDI, CDD, missions Manager de transition / manager de la transformation cf. référencé auprès des cabinets X-PM et VALTUS - Delville Paris).



Expérience professionnelle : une expertise de 30 ans en secteur assurance (IARD / Santé / Prévoyance collective / Retraite) , tous marchés (particuliers, professionnels et entreprises) tous acteurs (Compagnies, Institutions de Prévoyance, Mutuelle, Bancassurance, Courtage).

Avec un esprit d'analyse et de synthèse, je sais travailler une stratégie et mettre en action les équipes dans la conduite du changement nécessaire (16 ans d'expérience en management opérationnel des équipes niveau direction).



Mes compétences :

Coaching

Commerciale

Forces de vente

Management

Stratégie

Stratégie commerciale

Stratégie digitale

Vente