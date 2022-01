Mouna LIFA FUSELLI

Diplômée d'Ecoles de Commerce en Audit et Contrôle de gestion, j'ai pu expérimenter ces deux fonctions grâce à mes diverses expériences professionnelles. Après des stages en Audit interne, en Commissariat aux comptes et une expérience de presque un an en Contrôle de gestion chez adidas France, j'ai intégré le Groupe SEB début 2012 en tant que Contrôleur de gestion BU/Activité. Ensuite, j'ai intégré la Filiale France fin 2014 en tant que Contrôleur de gestion Marché, où j'ai pu collaborer avec tous les départements et ai pu travailler sur tous les processus. Soit 11 ans d'expérience en Contrôle de gestion.



Compétences :

Autonomie et sens de l'initiative pour la mise en place de nouveaux processus et outils de gestion

Pilotage budgétaire

Esprit d'analyse et de synthèse

Appétence pour les chiffres et les SI

Travail en équipe et en transversalité

Aisance relationnelle, capacité d'adaptation et sens du service client

Force de persuasion

Rigueur et organisation

Curiosité, motivation et dynamisme