Claude GAILHAC

Bonjour,



J'ai 55 ans. Marié, deux enfants.



Architecte véhicules à CNIM depuis 2000.



Ma carrière :



Depuis 2011, Responsable Technique du véhicule VTM (Véhicule de transport de munitions) dans le cadre du programme SECOIA.



De 2007 à 2011, chef de projet offres (Bid Manager) chargé des réponses aux appels d'offres véhicules comme le VBG (Véhicule Blindé de Gendarmerie) pour un budget proche de 40M€, ou les plates-formes motorisées utilisées dans l'industrie nucléaire, des véhicules de transport de colis spéciaux et des catamarans lourds Type L-CAT (France "EDAR" et export).



2003 à 2007 Responsable technique Base roulante et Blindage, j'ai structuré l'architecture du Ponteur SPRAT, calculé ses performances et piloté la conception et réalisation jusqu'aux premiers tours de roue en décembre 2007.

Dans le cadre d'un contrat de licences TITAN véhicules spéciaux, j'ai établi mis en application le business plan de transfert de fabrication.



Début de carrière en 1984 jusqu'en 2000, chez Renault Trucks Defense (région Parisienne).

Après un passage de deux années au BE, j'ai occupé le poste de responsable des essais (route et bancs), puis chef du bureau d'études camions (15 Ingénieurs et dessinateurs).

En 1998, j'occupais le poste de chef de projets camions France et export.

Ma principale réalisation est le porte char lourd de l'armée française TRM 700/100 (Chef de projet).



Outre les fonctions de management, mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir les expertises en véhicules à roue, en blindages et en programmes très structurés comme les programmes militaires ou nucléaires.

Nombreux dossiers export traités dans le cadre d'appels d'offres et de marchés de véhicules militaires (Hollande, Italie, Turquie, Kenya, Suède)

Se suis par ailleurs habilité à un niveau élevé.



A l'écoute d'opportunités dans des postes de management dans une société d'ingénierie ou de produits très techniques et innovants.



Anglais - 720 / TOEIC - 2003

Espagnol - Notions



Mes compétences :

Armement

Chef de projet

Management

Nucléaire