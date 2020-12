Claude LAFONT

Depuis 15 ans, je développe un savoir-faire pointu dans la conduite de projets stratégique en Marketing et Relation Client sur le marché de la formation professionnelle. De l’accompagnement des forces de ventes au lancement d’offres produit innovantes, du déploiement d’outils CRM au pilotage de centres d’appel ou de campagnes web dans un contexte multicanal et cross canal, mon parcours m’a permis d’identifier et de mettre en œuvre les leviers de réussite sur ce marché.

• Vous êtes en recherches de compétences directement opérationnelles sur ce champ d’application ?

• Vous vous interrogez sur les meilleures solutions de captation et de fidélisation clients pour de nouvelles offres de formation ?

Je me tiens à votre écoute pour un premier contact.



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Management

Formation