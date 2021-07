Clémence MOREAU

Ingénieure en agroalimentaire, mon parcours ma amené à développer une grande capacité d'adaptation. Dans le contexte économique de l'époque, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation mise en place par Pôle Emploi, afin de me ré-orienter dans le test informatique, dans le secteur bancaire.



Le travail d'homologateur demande méticulosité, précision, et rigueur. Je prenais alors part au contrôle de la qualité du système informatique d'une banque.

Avec une réelle volonté d'apprentissage, j'ai suivi de très nombreuses formations en interne : technique, méthodologie, secourisme, guide-file. J'assume actuellement les rôles de chef de projet junior et d'analyste qualifieur. Dans ce contexte, j'ai notamment en charge la co-animation d'une équipe de neuf collaborateurs, la planification du travail, la gestion du budget, la facturation client, la relation avec le client et avec la hiérarchie.



En parallèle, je me suis investie dans le secteur artistique dans l'association « Bouvines L'aventure Continue » qui produit des spectacles sons et lumières autour de la bataille de Bouvines et de la vie de Jeanne de Flandre. Au coeur de cette aventure humaine de 150 bénévoles, je suis figurante, danseuse et combattante depuis 2016, sur trois spectacles. J'ai également occupé le poste de responsable communication et de secrétaire.



Riche de ces expériences, je sais faire preuve d'une grande polyvalence, d'un intérêt pour le travail en équipe, et d'une importante capacité de progression et d'adaptation.