Clémence MUCCINI

CABINET LIBERAL

Maison de a psychologie Boulevard Carnot Toulouse



EMDR

Thérapie intégrative

Thérapie psychocorporelle



Traumatisme

Handicap

Maladie chronique

Sport





Mes compétences :

Thérapie EMDR

Pris en charge du psychotraumatisme

Psychosomatique

Douleurs

Thérapie psychocorporelle (méditation, relaxation, pleine conscience)

Connaissance des TCC et TCC 3ème vague

Santé au travail

Psychopathologie de l'enfant l'adolescent et l'adulte

Vieillissement et maladies neurodégénératives

Santé Stress Coping Qualité de vie Bien être

Psychologie positive