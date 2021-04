Clémence RUELLE

Récemment diplômée du titre de psychologue du Travail - Ergonome, j’ai effectué mon stage de fin d’études chez EDF et suis actuellement salariée pour une durée indéterminée au sein du cabinet Stimulus en tant que consultante psychologue du travail.



Dans le cadre de ma dernière année universitaire, j’ai eu l’honneur de participer à un programme d’échange entre les universités de Nanterre et de Montréal (Université du Québec à Montréal). La validation des enseignements reçus à l’UQAM et à Nanterre me donne la possibilité de bénéficier du diplôme délivré par l’Université Paris X Nanterre avec la mention « formation conjointe avec le DESS Conseil en Management et Gestion du changement de l’ESG-UQAM ».





Mes compétences :

Conseil

Conseil en management

Conseil RH

Diversité

Formation

Gestion de projet

Gestion de projet RH

GPEC

Management

Mobilité

Mobilité internationale

Projet RH

Psychologie

Psychologie du travail

Qualité

Qualité de vie au travail

Recrutement

Ressources humaines

Risques psychosociaux