Clément ARRÈS

Expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet dexpertise-comptable, daudit et de conseil Cabinet Hudellet Arrès à Perpignan après six années chez Deloitte

Professeur à la fac et Montpellier et Perpignan depuis 2017



www.hudellet-arres.fr



Je possède une palette de clientèle CAC et expertise variée (sociétés cotées / non cotées) de toutes les tailles (assos, ETI, PME, TPE), de nombreux secteurs (agro, médical, transport, industries, import export...) en comptabilités French / IFRS / Lux.

Jai notamment une appétence pour le conseil et les audits de groupes au sein de consolidations .



Mon métier est un éternel apprentissage qui me permet chaque jour de mouvrir, de développer de nouvelles compétences, de découvrir divers secteurs tous plus intéressants les uns que les autres, tout en transmettant ce que je peux.

Je ne regrette aucune de mes expériences passées (boulots détudiant, détés et autres expériences perso) qui mont toutes apportées.



carres@hudellet-arres.fr

06-27-35-38-43

