Clément BOLAC

Initialement musicien et compositeur, j'ai choisi de transformer cette passion pour la création, en métier de l'image. Donner une couleur, une forme, une ambiance et un rythme à un visuel pour faire passer

un message précis et personnalisé, ce sont ces raisons qui m'ont poussé à ouvrir mes horizons à d'autres formes de créativité.

Diplômé en Communication Visuelle, j'ai travaillé pour divers clients

tels que l'agence TakeOFF, Electronic Arts, Ubisoft et bien d'autres.



Je mets mes compétences à votre disposition pour vous aider à valoriser votre projet grace a une communication originale, créative et pertinente dans les domaines du graphisme, de l'édition et de la publicité.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Muse

Adobe Photoshop

Esprit d'équipe

Communication visuelle

Attentif

Communication