Clément CUBAYNES

J'ai réalisé l'intégralité de mon parcours Post Bac en alternance, au sein de deux PME régionales et d'une entreprise internationale (Groupe SEB), sur des postes principalement opérationnels qui m'ont permis de comprendre la réalité du terrain et de développer de nombreuses qualités telles que la réactivité et l'autonomie.



Suite à l’obtention de mon Master II, Marketing & Stratégie de marque à L'IDRAC Lyon en septembre 2015, j’ai occupé le poste de responsable de secteur pendant 1 an et demi au sein du Groupe RB.

J’ai aujourd’hui rejoint le Groupe Unilever sur un poste de Shopper Marketing Manager soin de la maison, sur les marques SUN, CIF et DOMESTOS.

Recently Graduate with a Masters Degree in Marketing and Brand Strategy since september 2015, I qualified in the IDRAC Business School of Lyon.

I’m currently Shopper Marketing Manager at Unilever.



Disponible pour tout contact : clementcubaynes@live.fr



Mes compétences :

Photoshop

eCommerce

Suite Microsoft Office

Illustrator