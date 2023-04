Bonjour,

Fort d'une expérience dans divers secteurs (culture, sport, recyclage, privé...) à différents postes (développement, communication, back office, relance fournisseurs...), je suis en recherche d'un emploi correspondant à mes envies et mes compétences :

- Rédacteur, Concepteur, Écriture Public

- Game Designer, emplois de la production et de l'édition

- Archiviste, chargé de classification

- Emplois de la gestion et du management

- Secteurs public, sportif, culturel et social en priorité