Clement DEHARVENGT

Après un cycle de formation via lalternance pendant 8 ans, et différents postes tel qu'Assistant Qualité Sécurité Environnement à la SNCF et Coordinateur Qualité/Gestionnaire de risques au Centre Hospitalier de Niort, jai pu consolider mes connaissances en Qualité, Sécurité et Environnement. Ces expériences mont permis daborder des missions telles que la cartographie des risques, lévaluation des pratiques professionnelles, la gestion documentaire, la participation à la certification Iso 9001 et 14001 version 2015 et lanimation des systèmes de management Iso 9001, 14001 et HAS.



Actuellement en recherche active et disponible au 1er Octobre 2018, je souhaite mettre mes compétences et mes acquis à disposition d'une entreprise afin de pouvoir l' accompagner dans une démarche de certification ou encore par la mise en place doutils pertinents à moyen et long terme et par la même occasion m'épanouir professionnellement et personnellement.



Mes compétences :

Gantt Project

Norme ISO 14001

Gestion de projet

ISO 22000

Audit

Management

Norme ISO 9001

Analyse environnementale

OHSAS 18001