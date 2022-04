Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : montage d’opération, études préalables, programmation, assistance au choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre ou entreprise et suivi des études de conception, dans le cadre d’opérations publiques (MOP, conception-réalisation et PPP) et d'opérations privées

Domaines : Universitaire, tertiaire, judiciaire, scolaire, hospitalier et logistique