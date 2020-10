Actuellement en poste en tant que responsable rayon chez Decathlon, je désire donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Fort d'un parcours personnel et professionnel riche de rencontres et de challenges relevés, j'aime travailler et suis animé par l'envie de m'impliquer dans un nouveau projet.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Vente

Gestion

Management